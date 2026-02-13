S'è tenuta la conferenza stampa di inizio stagione.
rsi.ch
A 42 giorni dall'inizio del campionato il Lugano si è presentato davanti alla stampa.
Gli arrivi di Thomson, Innala e Lycksell dovrebbero contribuire a far crescere ancora la squadra dopo i progressi mostrati nell'ultimo campionato.
«È ancora presto per parlare di obiettivi, lo faremo a settembre – ha dichiarato il DS Steinmann – Ma sicuramente vogliamo iniziare meglio dell'anno scorso».
Coach Mitell ha spiegato che il team deve «continuare a sviluppare una mentalità di squadra e tutti devono portare quel 5% in più. Il grande lavoro inizia ora».