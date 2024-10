Friborgo-Lugano KEY

Il Lugano non è riuscito a chiudere il suo primo back-to-back stagionale con il sorriso.

Swisstxt

Malgrado 30' di dominio pressoché totale, i bianconeri sono usciti sconfitti per 4-0 dalla BCF Arena di Friborgo. L'immediato 1-0 a firma DiDomenico (che ha bucato il rientrante Schlegel dopo appena 66") non ha scompaginato i piani degli ospiti, più volte vicini al pari e fermati a due riprese dai ferri. Il blackout, semmai, si è manifestato in seguito al 2-0 di Schmid, così dal nulla. E neanche i successivi quattro powerplay hanno riscritto le sorti, prima di due gol a porta vuota.

Swisstxt