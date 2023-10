Lugano freshfocus

Il Lugano non conosce più il significato della parola sconfitta.

Neanche lo Zurigo secondo in classifica è riuscito a frenare la cavalcata dei bianconeri, capaci di sbancare per 3-1 la Swiss Life Arena e di estendere a sei la striscia di successi ininterrotti. In pista con l'ormai consueta formazione (Schlegel-Koskinen unico cambio), i bianconeri hanno approcciato positivamente la sfida, trovandosi però a rincorrere dopo il punto di Andrighetto. La reazione si è concretizzata con il meritato ribaltamento firmato Thuerkauf e Walker in 2'59», prima che Carr sancisse la vittoria del -2 dal Berna.

Swisstxt