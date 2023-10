HCL-EVZ freshfocus

Nella notte delle streghe il Lugano si è decisamente pietrificato, piegandosi a un indomabile Zugo per 4-1. L'Ambrì invece torna da Losanna con due punti.

Con Guerra di nuovo in pista, i bianconeri hanno subito il gioco dei Tori fin dal primo minuto, trovandosi in svantaggio già dopo soli 56 secondi, rete fulminea di Wingerli, e incassando il secondo gol ancora nel primo tempo con una conclusione tra i gambali di Allenspach.

Gli uomini di Gianinazzi hanno continuato a soffrire: gli svizzerocentrali hanno infatti preso il largo con Hansson (27'41") seguito da Martschini (48'08"). A nulla è poi servita la rete di Verboon a 3’47» dalla fine.

Ambrì vittorioso all'Overtime

Per la prima volta in stagione l'Ambrì ha ottenuto un terzo successo consecutivo. I biancoblù hanno piegato per 2-1 all'overtime il Losanna, andando vicinissimi alla posta piena.

In pista con i rientranti Dauphin, Eggenberger e Terraneo ma senza Lilja e Grassi (sovrannumero), i biancoblù sono passati a condurre con merito grazie a Virtanen. Quando il più sembrava fatto, il forcing dei vodesi è sfociato nel pareggio di Riat a soli 95 secondi dalla sirena conclusiva.

Giunto all'OT per la sesta volta in stagione, l'HCAP ha potuto gioire per la quinta occasione con Bürgler.

