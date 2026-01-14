L'esultanza KEY

Una prestazione di assoluto valore, solida sul piano difensivo e cinica quanto basta su quello offensivo, ha permesso al Lugano di tornare da Zugo con altri tre punti.

SwissTXT Swisstxt

I bianconeri si sono imposti per 3-2 alla OYM Hall.

I ticinesi hanno dominato il confronto dall'inizio alla fine, portandosi fin sul 3-0 al 36'30" grazie alle reti di Fazzini, Sanford e Canonica.

Le diverse occasioni sciupate in seguito in powerplay e la doppietta dell'ex Hofmann per i Tori hanno poi reso l'esito incerto, ma nonostante l'assalto finale dei padroni di casa, gli uomini di Mitell non hanno ceduto.

Grazie ai tre punti conquistati i ticinesi hanno superato il Losanna in classifica e sono saliti al 4o posto.