  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

National League Il Lugano doma i Tori e si issa al quarto posto in classifica 

Swisstxt

14.1.2026 - 22:07

L'esultanza
L'esultanza
KEY

Una prestazione di assoluto valore, solida sul piano difensivo e cinica quanto basta su quello offensivo, ha permesso al Lugano di tornare da Zugo con altri tre punti.

SwissTXT

14.01.2026, 22:07

14.01.2026, 22:16

I bianconeri si sono imposti per 3-2 alla OYM Hall.

I ticinesi hanno dominato il confronto dall'inizio alla fine, portandosi fin sul 3-0 al 36'30" grazie alle reti di Fazzini, Sanford e Canonica.

Le diverse occasioni sciupate in seguito in powerplay e la doppietta dell'ex Hofmann per i Tori hanno poi reso l'esito incerto, ma nonostante l'assalto finale dei padroni di casa, gli uomini di Mitell non hanno ceduto.

Grazie ai tre punti conquistati i ticinesi hanno superato il Losanna in classifica e sono saliti al 4o posto.

I più letti

Stupore e indignazione a Chamonix: un'auto sfreccia lungo una pista da sci
Una famiglia vallesana lotta per le tre figlie dopo il rogo infernale di Crans-Montana
Trump potrebbe attaccare l'Iran entro giovedì. Teheran minaccia le basi americane
Scoppia la polemica sui portatori della fiamma: «Siamo tutti arrabbiati…»
Trump non cede sulla Groenlandia. Svezia, Francia e Germania mandano soldati su richiesta della Danimarca

Altre notizie

NHL. Josi firma una doppietta nel successo dei suoi Predators sugli Oilers

NHLJosi firma una doppietta nel successo dei suoi Predators sugli Oilers

Swiss League. I Bellinzona Snakes sconfitti di misura dal Basilea

Swiss LeagueI Bellinzona Snakes sconfitti di misura dal Basilea

Champions Hockey League. Zugo perde la prima gara di semifinale con il Lulea, ma rimane in piena corsa

Champions Hockey LeagueZugo perde la prima gara di semifinale con il Lulea, ma rimane in piena corsa

Hockey. Il Lugano recupera Dahlstroem

HockeyIl Lugano recupera Dahlstroem