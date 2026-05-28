L'attaccante finlandese KEY

Nonostante le sole 11 partite disputate (2 gol e 3 assist) nell’ultimo campionato a causa di una commozione cerebrale, il Lugano ha deciso di rinnovare la fiducia a Rasmus Kupari, che ha prolungato anticipatamente il suo contratto fino al termine della stagione 2027-28.

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Un bell’attestato di stima per l’attaccante finlandese, che intende mostrare tutto il suo potenziale fin qui inespresso alla Cornèr Arena.

«Quando è tornato sul ghiaccio ha mostrato la sua velocità e le sue qualità e nei playoff è stato tra i nostri migliori attaccanti», ha detto il direttore sportivo Janick Steinmann.