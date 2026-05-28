  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Hockey Malgrado il grave infortunio il Lugano punta forte su Kupari

Swisstxt

28.5.2026 - 10:22

L'attaccante finlandese
L'attaccante finlandese
KEY

Nonostante le sole 11 partite disputate (2 gol e 3 assist) nell’ultimo campionato a causa di una commozione cerebrale, il Lugano ha deciso di rinnovare la fiducia a Rasmus Kupari, che ha prolungato anticipatamente il suo contratto fino al termine della stagione 2027-28.

SwissTXT

28.05.2026, 10:22

28.05.2026, 10:35

Un bell’attestato di stima per l’attaccante finlandese, che intende mostrare tutto il suo potenziale fin qui inespresso alla Cornèr Arena.

«Quando è tornato sul ghiaccio ha mostrato la sua velocità e le sue qualità e nei playoff è stato tra i nostri migliori attaccanti», ha detto il direttore sportivo Janick Steinmann.

I più letti

William racconta la sua quotidianità: «Louis spalma la marmellata in auto»
Sanguinosa aggressione alla stazione di Winterthur: un uomo accoltella delle persone
Le condizioni della principessa thailandese Bha sono peggiorate, ecco cosa si sa

Video correlati

Crystal Palace-Rayo Vallecano 1:0

Crystal Palace-Rayo Vallecano 1:0

UEFA Conference League | Finale | Saison 25/26 

27.05.2026

Comincia il ritiro della Nazionale in vista dei Mondiali

Comincia il ritiro della Nazionale in vista dei Mondiali

26.05.2026

GC – Aarau 2:1 d.t.s.

GC – Aarau 2:1 d.t.s.

Relegazione ritorno | Super League | Challenge League | Saison 25/26

21.05.2026

Crystal Palace-Rayo Vallecano 1:0

Crystal Palace-Rayo Vallecano 1:0

Comincia il ritiro della Nazionale in vista dei Mondiali

Comincia il ritiro della Nazionale in vista dei Mondiali

GC – Aarau 2:1 d.t.s.

GC – Aarau 2:1 d.t.s.

Più video

Altre notizie

Hockey. Suter assente contro la Svezia

HockeySuter assente contro la Svezia

Sorteggio a Zurigo. Decise le sfide della prossima Champions Hockey League

Sorteggio a ZurigoDecise le sfide della prossima Champions Hockey League

Hockey. Sei amichevoli per il Lugano prima della prossima stagione di National League

HockeySei amichevoli per il Lugano prima della prossima stagione di National League