Il Lugano ha recuperato Alatalo dopo la pausa dedicata alle Nazionali.

Nell'infermeria bianconera restano dunque soltanto (si fa per dire essendo tutti titolari) i lungodegenti Walker, Marco Mueller e Canonica. In vista del weekend che prevede la lunga trasferta a Ginevra e la sfida in casa con il Davos, Gianinazzi sembra intenzionato ad alternare Schlegel e Koskinen con LaLeggia che potrebbe finire per un match in tribuna. «Nella scelta di chi schierare a difesa della gabbia entrano sempre più fattori. Non basta guardare quale portiere sta meglio», ha detto il coach 30enne.

