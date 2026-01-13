  1. Clienti privati
Hockey Il Lugano recupera Dahlstroem

Swisstxt

13.1.2026 - 13:07

Carl Dahlstroem
Carl Dahlstroem
KEY

Il Lugano tornerà ad avere sei stranieri nel line-up nella trasferta di domani sera a Zugo nonostante il prestito di Sgarbossa al Berna e l’indisponibilità di Kupari.

SwissTXT

13.01.2026, 13:07

13.01.2026, 13:14

I bianconeri hanno infatti recuperato Dahlstroem, assente a causa di un infortunio nel mini Tour de Romandie valso quattro punti in classifica, il quale ritroverà il suo posto in difesa al fianco di Aebischer.

«La doppia trasferta a Losanna e Ginevra ci ha dato ancor più fiducia nel nostro gruppo e nel nostro sistema di gioco – ha dichiarato Thuerkauf – quindi siamo pronti per le prossime sfide».

