Il Lugano tornerà ad avere sei stranieri nel line-up nella trasferta di domani sera a Zugo nonostante il prestito di Sgarbossa al Berna e l’indisponibilità di Kupari.

I bianconeri hanno infatti recuperato Dahlstroem, assente a causa di un infortunio nel mini Tour de Romandie valso quattro punti in classifica, il quale ritroverà il suo posto in difesa al fianco di Aebischer.

«La doppia trasferta a Losanna e Ginevra ci ha dato ancor più fiducia nel nostro gruppo e nel nostro sistema di gioco – ha dichiarato Thuerkauf – quindi siamo pronti per le prossime sfide».