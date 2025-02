L'allenatore dei bianconeri KEY

Per la trasferta di martedì a Ginevra, importante per fare un ulteriore passo verso i play-in e allontanare lo spauracchio dello spareggio, il Lugano potrà contare su Joly e Dahlstroem, in pista regolarmente alla vigilia.

Come durante la settimana precedente i bianconeri si sono allenati senza i sei nazionali Thuerkauf, Fazzini, Marco Mueller, Aebischer, Zohorna e Pulli, tutti volati direttamente a Ginevra dalla Svezia, dove si è recentemente disputato l'Euro Hockey Tour.

Con otto stranieri a disposizione Krupp dovrà operare delle scelte: difficile rivedere ancora Huska tra i pali.