I bianconeri hanno battuto in casa il Berna per 3-1. KEYSTONE

Il Lugano continua la sua corsa nelle parti alte della classifica.

SwissTXT Swisstxt

Grazie al successo per 3-1 sul Berna, i bianconeri hanno trovato la seconda vittoria consecutiva (la terza in casa), nonché la quinta partita a punti.

Thuerkauf e compagni sono ora quarti con 53 punti. Con Van Pottelberhe in porta, come unico cambio rispetto all'ultima uscita, i ticinesi sono stati trascinati da un powerplay per una volta molto efficace.

In tre situazioni con l'uomo in più sulle quattro avute in partita, gli uomini di Mitell hanno infatti trovato le tre reti di serata con Emanuelsson, Simion e Fazzini.