Michael Joly archivio Keytstone

Il Lugano ha comunicato di aver sciolto anticipatamente il contratto di Michael Joly, che sarebbe scaduto al termine della prossima stagione.

Swisstxt

Il canadese lascia così i bianconeri dopo due campionati in cui ha realizzato 84 punti in 97 presenze.

In seguito a questa decisione, la società sottocenerina ha ora sotto contratto cinque giocatori stranieri.

«Ho grande rispetto per le qualità offensive di Michael, ma quando immagino il Lugano del futuro che sto cercando di disegnare non vedo come il suo modo di giocare si possa adattare», ha commentato Janick Steinmann.