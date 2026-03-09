Il top scorer Luca Fazzini (HCL). KEYSTONE

Una vittoria e una sconfitta: è questo il bilancio delle squadre di hockey ticinese alla chiusura della regular season di National League.

SwissTXT, Redazione blue Sport Swisstxt

Il Lugano ha chiuso la regular season di National League con una convincente vittoria per 4-1 sullo Zugo che vale il quinto posto finale in classifica.

Ai quarti dei playoff i bianconeri sfideranno così lo Zurigo campione in carica.

Dopo un inizio a rilento, Fazzini ha dato la scossa ai suoi sfiorando il gol, ma la sua deviazione è finita due volte sui ferri. I bianconeri sono comunque riusciti ad andare alla prima pausa sul 2-0 grazie alle reti di Emanuelsson e Alatalo.

Il risultato non è poi più cambiato fino al terzo periodo, quando Carrick e Sanford hanno chiuso la sfida.

L'Ambrì sconfitto a Rapperswil

Si è chiusa con una sconfitta, la 32esima stagionale, la tribolata stagione regolare dell’Ambrì. In casa del Rapperswil, in un match che ha offerto poco sul piano del gioco e dell’agonismo, i biancoblù sono stati battuti 6-2.

Senza l'ammalato Joly e con Terraneo schierato inizialmente in attacco per l'assenza dello squalificato Mueller, l'Ambrì ha giocato prevalentemente di rimessa rispondendo con Formenton e Bachmann ai gol di Henauer e Stroemwall.

Dopo il nuovo vantaggio di Zangger sono arrivate tre reti a porta vuota che non dovrebbero compromettere l'approccio ai playout contro l'Ajoie.