National League Il Lugano batte lo Zugo, mentre l'Ambrì chiude la regular season con una sconfitta

Swisstxt

9.3.2026 - 22:15

Il top scorer Luca Fazzini (HCL).
Il top scorer Luca Fazzini (HCL).
KEYSTONE

Una vittoria e una sconfitta: è questo il bilancio delle squadre di hockey ticinese alla chiusura della regular season di National League.

SwissTXT, Redazione blue Sport

09.03.2026, 22:15

09.03.2026, 22:29

Il Lugano ha chiuso la regular season di National League con una convincente vittoria per 4-1 sullo Zugo che vale il quinto posto finale in classifica.

Ai quarti dei playoff i bianconeri sfideranno così lo Zurigo campione in carica.

Dopo un inizio a rilento, Fazzini ha dato la scossa ai suoi sfiorando il gol, ma la sua deviazione è finita due volte sui ferri. I bianconeri sono comunque riusciti ad andare alla prima pausa sul 2-0 grazie alle reti di Emanuelsson e Alatalo.

Il risultato non è poi più cambiato fino al terzo periodo, quando Carrick e Sanford hanno chiuso la sfida.

L'Ambrì sconfitto a Rapperswil

Si è chiusa con una sconfitta, la 32esima stagionale, la tribolata stagione regolare dell’Ambrì. In casa del Rapperswil, in un match che ha offerto poco sul piano del gioco e dell’agonismo, i biancoblù sono stati battuti 6-2.

Senza l'ammalato Joly e con Terraneo schierato inizialmente in attacco per l'assenza dello squalificato Mueller, l'Ambrì ha giocato prevalentemente di rimessa rispondendo con Formenton e Bachmann ai gol di Henauer e Stroemwall.

Dopo il nuovo vantaggio di Zangger sono arrivate tre reti a porta vuota che non dovrebbero compromettere l'approccio ai playout contro l'Ajoie.

