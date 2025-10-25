  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

National League Il Lugano si diverte e vince ancora, l'Ambrì non passa a Losanna

Swisstxt

25.10.2025 - 21:46

Dopo tanto attendere il Lugano di Mittel sembra aver preso il volo
Dopo tanto attendere il Lugano di Mittel sembra aver preso il volo
KEYSTONE

Quarto successo consecutivo per un lanciatissimo Lugano, che ha dato spettacolo alla Cornèr Arena, dove ha messo sotto per 3-0 il Rapperswil. Seconda sconfitta stagionale contro il Losanna per l'Ambrì invece, che alla Vaudoise Arena si è inchinato per 5-1.

SwissTXT

25.10.2025, 21:46

25.10.2025, 22:20

Gli uomini di Mitell hanno subito preso in mano il confronto, contro il Rappi, fin qui la sorpresa del campionato ma ora in perdita di velocità (al terzo ko di fila).

Ad aprire le marcature, come a Berna, ci ha pensato il redivivo Perlini (2o gol stagionale). Nel periodo centrale con belle azioni corali Dahlstroem e Sekac hanno chiuso i conti.

Nell'ultimo periodo i bianconeri hanno tolto il piede dall'acceleratore, permettendo comunque a con Van Pottelberghe di festeggiare lo shutout.

Ambrì affondato a Losanna

I biancoblù hanno giocato inizialmente alla pari con i vodesi ma, sprecate le migliori occasioni per aprire il punteggio, si sono fatti infilare due volte dai padroni di casa.

I romandi nel periodo centrale hanno poi trovato anche il punto di Braennstroem.

Negli ultimi 20' Virtanen ha ridato ai suoi speranza, durata però solo 50": Caggiula e Rochette hanno chiuso definitivamente i conti e rispedito al penultimo posto i leventinesi.

I più letti

Ecco quando è previsto il ritorno sulle piste di Kilde, Brignone e degli altri fuoriclasse
Fedez sul matrimonio con Chiara Ferragni: «Ho frequentato figure insopportabili»
Passa con il verde, ma scatta il flash: ecco il radar che fa infuriare gli automobilisti
«Va all’inferno vecchio rimbambito!»: ecco il racconto curioso di Francesco Guccini
Dakota Johnson si racconta: «Crescere con genitori famosi è stato un incubo»

Video correlati

Winterthur – Lucerna 2:2

Winterthur – Lucerna 2:2

Super League | 10° turno | stagione 25/26

25.10.2025

Bellinzona – Stade-Lausanne 0:3

Bellinzona – Stade-Lausanne 0:3

Challenge League | 11° turno | stagione 25/26

25.10.2025

San Gallo – GC 5:0

San Gallo – GC 5:0

Super League | 10° turno | stagione 25/26

25.10.2025

Winterthur – Lucerna 2:2

Winterthur – Lucerna 2:2

Bellinzona – Stade-Lausanne 0:3

Bellinzona – Stade-Lausanne 0:3

San Gallo – GC 5:0

San Gallo – GC 5:0

Più video

Altre notizie

Hockey. L'HCAP Women si impone sul Davos

HockeyL'HCAP Women si impone sul Davos

National League. A Berna il Lugano coglie la terza vittoria filata, l'Ambrì si riscatta subito col Ginevra

National LeagueA Berna il Lugano coglie la terza vittoria filata, l'Ambrì si riscatta subito col Ginevra

Hockey. Cole Cormier lascia il Lugano

HockeyCole Cormier lascia il Lugano

Hockey. Pius Suter non basta ai St. Louis Blues

HockeyPius Suter non basta ai St. Louis Blues