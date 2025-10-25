Dopo tanto attendere il Lugano di Mittel sembra aver preso il volo KEYSTONE

Quarto successo consecutivo per un lanciatissimo Lugano, che ha dato spettacolo alla Cornèr Arena, dove ha messo sotto per 3-0 il Rapperswil. Seconda sconfitta stagionale contro il Losanna per l'Ambrì invece, che alla Vaudoise Arena si è inchinato per 5-1.

SwissTXT Swisstxt

Gli uomini di Mitell hanno subito preso in mano il confronto, contro il Rappi, fin qui la sorpresa del campionato ma ora in perdita di velocità (al terzo ko di fila).

Ad aprire le marcature, come a Berna, ci ha pensato il redivivo Perlini (2o gol stagionale). Nel periodo centrale con belle azioni corali Dahlstroem e Sekac hanno chiuso i conti.

Nell'ultimo periodo i bianconeri hanno tolto il piede dall'acceleratore, permettendo comunque a con Van Pottelberghe di festeggiare lo shutout.

Ambrì affondato a Losanna

I biancoblù hanno giocato inizialmente alla pari con i vodesi ma, sprecate le migliori occasioni per aprire il punteggio, si sono fatti infilare due volte dai padroni di casa.

I romandi nel periodo centrale hanno poi trovato anche il punto di Braennstroem.

Negli ultimi 20' Virtanen ha ridato ai suoi speranza, durata però solo 50": Caggiula e Rochette hanno chiuso definitivamente i conti e rispedito al penultimo posto i leventinesi.