Il Lugano non è riuscito a prolungare la sua serie positiva. Reduci da 6 vittorie consecutive prima della pausa per le Nazionali, i bianconeri sono stati superati in casa del Langnau per 3-0.

In pista senza Omark e Thürkauf, ma con i rientranti Sgarbossa e Canonica, i ragazzi di Mitell non hanno approcciato male la sfida, anche se non hanno creato molto in fase offensiva.

Incassato l'1-0 a metà primo tempo a causa della sfortunata deviazione di Carrick, i sottocenerini hanno accusato il colpo dopo l'uno-due firmato da Bachofner e Schmutz in chiusura di periodo centrale.