Debutta Formenton Sabato nero per le ticinesi: il Lugano s'inchina ai Lions, l'Ambrì al Losanna

Swisstxt

13.9.2025 - 22:09

Il Lugano non è riuscito a conquistare punti nell'ostica trasferta di Zurigo. Sconfitti pure gli uomini di Cereda, in pista alla Gottardo Arena, dove ha debuttato Formenton.

Jan Schwendeler,a sinistra, contro Calvin Thuerkauf ,sabato 13 settembre 2025.
Jan Schwendeler,a sinistra, contro Calvin Thuerkauf ,sabato 13 settembre 2025.
KEYSTONE

SwissTXT

13.09.2025, 22:09

13.09.2025, 22:27

La compagine di Mitell è stata sconfitta per 5-1 dai Lions e deve così rimandare l'appuntamento con il primo successo stagionale.

Dopo aver chiuso il primo tempo in parità, con Simion che ha risposto a Froden, i bianconeri col passare dei minuti hanno faticato a tenere il ritmo dei campioni svizzeri che, dopo aver trovato il 2-1 con Hollenstein nel secondo terzo, hanno dilagato nel 3o periodo grazie a Balcers, Baltisberger e Malgin.

Thuerkauf e compagni torneranno sul ghiaccio martedì sera a Bienne.

L'Ambrì gioca alla pari, ma ha le polveri bagnate

L'Ambrì ha incassato la prima sconfitta casalinga stagionale.

Alla Gottardo Arena la compagine leventinese, che ha visto debuttare Formenton nel giorno del suo 26o compleanno, è stata superata per 3-0 dal Losanna.

I biancoblù hanno giocato alla pari con i vodesi, senza però mai riuscire a superare la solida difesa ospite, complice l'imprecisione in zona gol e un Pasche in grande serata.

I romandi dal canto loro hanno invece fatto la differenza nei momenti chiave, mettendo in cassaforte i tre punti con un gol per tempo grazie a Czarnik, Rochette e Oksanen a porta vuota.

