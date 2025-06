Patry ti-Press

E'in continuo movimento il mercato dell'HC Lugano.

Swisstxt

Il club ha infatti annunciato la separazione dall'attaccante Stéphane Patry, ceduto in prestito al Sierre per l'intera stagione 2025-26.

Essendo questo l’ultimo anno di contratto con i sottocenerini, il 25enne non vestirà dunque più la maglia bianconera, dopo che in tre anni ha ottenuto 11 punti in 99 partite.

Partirà in direzione Sierre anche Roberts Cjunskis, prestato sulla base di una licenza B. L'attaccante aveva già vestito la maglia dei vallesani la scorsa stagione.