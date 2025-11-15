  1. Clienti privati
National League Il Lugano travolge il Bienne, l'Ambrì di carattere sul Friborgo: doppia vittoria ticinese

Swisstxt

15.11.2025 - 22:18

Il Lugano non ha lasciato scampo al Bienne.
Il Lugano non ha lasciato scampo al Bienne.
Keystone

Serata perfetta per l'hockey ticinese: il Lugano travolge il Bienne 6-0 e l'Ambrì rimonta il Friborgo 4-2 alla Gottardo Arena.

SwissTXT

15.11.2025, 22:18

Il Lugano ha ripreso la sua marcia centrando la seconda vittoria di fila dopo il ko di Langnau. I bianconeri hanno sconfitto con un tennistico 6-0 il Bienne.

Le diverse assenze non hanno impedito agli uomini di Mitell di controllare sin dall'inizio il gioco alla Cornèr Arena, andando meritatamente in vantaggio con Fazzini al 7'.

Lo sniper ticinese ha poi siglato il raddoppio al 23', firmando la 20esima doppietta personale in carriera.

Sgarbossa ha realizzato altre due reti ancora nel periodo centrale e infine pure il gol che ha chiuso la contesa dopo il 5-0 di Canonica.

L'Ambrì torna a vincere.
L'Ambrì torna a vincere.
Keystone

L'Ambrì beffa il Friborgo

Battuto venerdì sera a Zugo, l'Ambrì ha subito ritrovato la via del successo sconfiggendo il Friborgo per 4-2 alla Gottardo Arena e festeggiando la terza vittoria nelle ultime quattro partite.

Subito in vantaggio grazie a Zwerger dopo 80 secondi i biancoblù sono finiti sotto nel punteggio nel periodo centrale, con De la Rose e Wallmark a segno.

Al 48' Joly ha pareggiato i conti su rigore, poi con un po' di fortuna Manix Landry al 55' ha firmato il gol della vittoria deviando di testa il disco carambolato alle spalle di Galley.

Müller a porta vuota ha infine fatto esplodere la Gottardo Arena.

