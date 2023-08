In rete anche Granlund KEY

Il primo successo del Lugano nella preseason è arrivato al secondo impegno, nell'ambito della Gaeubodenvolksfest-Cup.

Sconfitti martedì per 5-3 alla Patinoire des Mélèzes dallo Chaux-de-Fonds, i bianconeri hanno fatto loro la prima partita del torneo tedesco, piegando per 8-5 l'Ingolstadt. A mettersi in luce è stato l'intero pacchetto stranieri dei ticinesi: oltre agli svizzeri Mi.Mueller, Verboon e Walker, in rete sono andati LaLeggia, Granlund, Joly e Ruotsalainen (doppietta).

