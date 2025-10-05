I bianconeri festeggiano il successo in casa. KEYSTONE

Sembrava essere un brutto pomeriggio per il Lugano, che invece grazie a una bella rimonta nel finale di partita è riuscito a battere il Kloten 5-4 dopo i rigori. Mentre Nonostante la buona prestazione dei suoi stranieri, autori di tutte e quattro le reti segnate, l'Ambrì non è riuscito a togliersi la soddisfazione di battere il Davos capolista, che alla Gottardo Arena si è imposto 6-4.

Presentatisi sul ghiaccio con Schlegel tra i pali e senza lo squalificato Bertaggia, i bianconeri non sono riusciti a imporre il proprio gioco venendo anzi spesso costretti all'errore dal forecheck degli Aviatori.

Sotto 4-2 però i sottocenerini sono riusciti a pervenire al pareggio grazie ai primi due gol di Omark, prima che Simion, Sgarbossa e Thuerkauf regalassero i due punti all'HCL.

Ambrì sconfitto a Davos

D'altra parte, i leventinesi hanno risposto al fulmineo vantaggio ospite con Virtanen e dopo il 2-1 di Barandun hanno ribaltato la situazione grazie a Formenton e Tierney, preferito a Petan e al suo primo gol in biancoblù.

Subito il 3-3 nel finale di 2o tempo, nel 3o l'Ambrì si è riportato avanti con Joly su rigore, ma ha poi subito le reti di Stransky, Knak e Kessler.