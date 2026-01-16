Ottima prova per Sekac, Thürkauf e compagni alla Postfinance Arena. KEYSTONE

I bianconeri si sono imposti sui rivali di giornata per 4-1.

Redazione blue News Swisstxt

Si è chiuso il filotto di quattro trasferte consecutive per i bianconeri, i quali tornano a casa con un bottino pesante: 10 punti sui 12 disponibili.

Nella capitale, Mitell ha schierato gli stessi uomini scesi sul ghiaccio a Zugo, tranne per l'ingresso in formazione di Van Pottelberghe. Ad aprire le marcature sono stati Fazzini e Carrick, nella seconda metà del primo periodo. Poi hanno trovato la via del gol anche Simion e Sekac, rispettivamente nel secondo e terzo tempo. Ejdsell ha solo addolcito il risultato finale per gli Orsi.