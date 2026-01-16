  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Hockey Il Lugano supera anche il Berna

Swisstxt

16.1.2026 - 21:52

Ottima prova per Sekac, Thürkauf e compagni alla Postfinance Arena.
Ottima prova per Sekac, Thürkauf e compagni alla Postfinance Arena.
KEYSTONE

I bianconeri si sono imposti sui rivali di giornata per 4-1.

Redazione blue News

16.01.2026, 21:52

16.01.2026, 22:37

Si è chiuso il filotto di quattro trasferte consecutive per i bianconeri, i quali tornano a casa con un bottino pesante: 10 punti sui 12 disponibili.

Nella capitale, Mitell ha schierato gli stessi uomini scesi sul ghiaccio a Zugo, tranne per l'ingresso in formazione di Van Pottelberghe. Ad aprire le marcature sono stati Fazzini e Carrick, nella seconda metà del primo periodo. Poi hanno trovato la via del gol anche Simion e Sekac, rispettivamente nel secondo e terzo tempo. Ejdsell ha solo addolcito il risultato finale per gli Orsi. 

I più letti

Loredana Lecciso: «Con Al Bano storia complicata, sui ritocchini han esagerato»
Inquilino viene sfrattato «per uso personale» e nell'appartamento ora ci vive «Bob Dylan»
È morto Tony Dallara, da «Come prima» a «Romantica»: uno dei re degli «urlatori»
Lite in casa Rossi, Valentino denuncia la compagna del papà. Ecco cosa è successo
Il sindaco: «Tutte le strutture ispezionate a Wengen presentavano difetti»

Altre notizie

Hockey. Dopo tre vittorie, Ambrì battuto dal Bienne all’overtime

HockeyDopo tre vittorie, Ambrì battuto dal Bienne all’overtime

Rivoluzione in Leventina. Filippo Lombardi lascerà la presidenza e il CdA dell'Ambrì: «Mi sento più leggero»

Rivoluzione in LeventinaFilippo Lombardi lascerà la presidenza e il CdA dell'Ambrì: «Mi sento più leggero»

NHL. Doppietta di Nico Hischier

NHLDoppietta di Nico Hischier

Video

Roger Federer dà spettacolo davanti a 15’000 spettatori

Roger Federer dà spettacolo davanti a 15’000 spettatori

A Melbourne, in allenamento con Casper Ruud, Roger Federer dimostra di non aver perso nulla in fatto di eleganza in campo.

16.01.2026

Cerimonia commemorativa emozionante con le stelle dello sci e un minuto di silenzio a Sion

Cerimonia commemorativa emozionante con le stelle dello sci e un minuto di silenzio a Sion

15.01.2026

Sion – Winterthur 2:0

Sion – Winterthur 2:0

Super League | 19° turno | stagione 25/26

14.01.2026

Roger Federer dà spettacolo davanti a 15’000 spettatori

Roger Federer dà spettacolo davanti a 15’000 spettatori

Cerimonia commemorativa emozionante con le stelle dello sci e un minuto di silenzio a Sion

Cerimonia commemorativa emozionante con le stelle dello sci e un minuto di silenzio a Sion

Sion – Winterthur 2:0

Sion – Winterthur 2:0

Più video