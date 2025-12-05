Lugano vincente. Keystone

Il Lugano reagisce subito al ko di Rapperswil e batte il Kloten 4-1 alla Cornèr Arena grazie a un primo periodo di grande intensità.

SwissTXT Swisstxt

Il Lugano è subito tornato al successo dopo l'amara sconfitta ai rigori di Rapperswil battendo per 4-1 il Kloten alla Cornèr Arena.

I bianconeri hanno gettato le basi per la vittoria nel primo periodo, chiuso sul 2-0. Morini dopo nemmeno 3 minuti e Sanford, fresco di rinnovo fino al 2028, a metà terzo hanno firmato il doppio vantaggio, con Fazzini che nel finale in cinque contro quattro ha pure centrato l'asta colpendo il suo decimo ferro in questa stagione.

Sul finire del secondo terzo Meyer ha immediatamente risposto al punto in shorthand di J.Peltonen, ma Alatalo ha chiuso il confronto al 60'.