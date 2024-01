Gianinazzi KEY

Il Lugano ha chiuso il weekend con 5 punti.

Dopo aver ottenuto il primo successo del 2024 venerdì contro il Bienne, la squadra di Gianinazzi è infatti andata a imporsi per 5-2 a Rapperswil. Assoluta protagonista della sfida è stata la prima linea dei bianconeri: a mettere il match sui binari giusti è stato Morini, alla 6a doppietta in carriera, mentre Thuerkauf e Joly (rigore) hanno firmato l'allungo decisivo dopo il momentaneo pareggio dei Lakers. Di Guerra a porta vuota il sigillo finale. I sottocenerini hanno sfruttato al meglio il passo falso del Ginevra, tornando in zona playoff (6o posto).

