Dopo le trasferte infruttuose di Zurigo e Davos, il Lugano ha ripreso a correre, sbarazzandosi per 6-1 dell'Ajoie nell'ultimo match casalingo del 2025.

Nonostante l'inizio unidirezionale, al 9° arriva la doccia fredda, quando Nättinen ha sfruttato un’errata decisione di Alatalo per segnare un gol solitario.

Ci ha pensato però Sanford, prima della sirena, a pareggiare i conti.

Nel secondo tempo, inizialmente sembrava che la pressione locale fosse calata, ma poi, tra il 29’52” e il 38’27”, Aebischer, Canonica, Thürkauf e Sgarbossa hanno segnato portando allegria e mettendo le cose in chiaro.

La partita è proseguita senza ulteriori sussulti fino al 60’, quando Peltonen ha siglato il risultato finale.

I tre punti valgono il sorpasso al Rapperswil in quarta posizione.