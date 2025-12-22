  1. Clienti privati
National League Il Lugano travolge il malcapitato Ajoie

Swisstxt

22.12.2025 - 22:14

PostFinance Top Scorer Zach Sanford (HCL), left, scorer Lorenzo Canonica (HCL), middle, and Carl Dahlstroem (HCL), right, during the regular season National League game between HC Lugano and HC Ajoie at the ice stadium Cornèr Arena in Lugano, Switzerland, December 22, 2025. (PostFinance/KEYSTONE/Ti-Press/Andrea Branca)
KEYSTONE

Dopo le trasferte infruttuose di Zurigo e Davos, il Lugano ha ripreso a correre, sbarazzandosi per 6-1 dell'Ajoie nell'ultimo match casalingo del 2025.

SwissTXT

22.12.2025, 22:14

22.12.2025, 22:28

Nonostante l'inizio unidirezionale, al 9° arriva la doccia fredda, quando Nättinen ha sfruttato un’errata decisione di Alatalo per segnare un gol solitario.

Ci ha pensato però Sanford, prima della sirena, a pareggiare i conti. 

Nel secondo tempo, inizialmente sembrava che la pressione locale fosse calata, ma poi, tra il 29’52” e il 38’27”, Aebischer, Canonica, Thürkauf e Sgarbossa hanno segnato portando allegria e mettendo le cose in chiaro.

La partita è proseguita senza ulteriori sussulti fino al 60’, quando Peltonen ha siglato il risultato finale.

I tre punti valgono il sorpasso al Rapperswil in quarta posizione.

Hockey. Il Berna mette la freccia

HockeyIl Berna mette la freccia

