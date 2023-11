Mirco Mueller KEY

Vincere, a prescindere dalla qualità della prestazione.

Dopo tre passi falsi in serie, e prima della pausa dedicata alla Nazionale, il Lugano è riuscito a completare la sua missione, piegando per 3-1 il Kloten alla Cornèr Arena. Confermati i sei stranieri di movimento, ma non le linee viste all'opera nel derby, i bianconeri hanno trovato le reti decisive già nel primo tempo, approfittando degli erroracci avversari (sfruttati da Patry e Morini) per poi ampliare il divario con Mirco Mueller. La reazione zurighese, a tratti veemente, si è fermata al gol di Loosli, unico dispiacere per l'ottimo Schlegel.

