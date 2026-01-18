Niklas Schlegel esulta al termine della gara. KEYSTONE

Rientro a casa con il botto per il Lugano. Dopo quattro trasferte consecutive, i bianconeri ritrovano il proprio pubblico e allungano la striscia vincente: terzo successo di fila, strappato al Langnau per 4-3 dopo la lotteria dei rigori.

La scena se la prende Thürkauf, glaciale nei rigori: quattro tentativi, quattro centri. Ma la serata non era iniziata con il cuore in gola. Anzi. Il Lugano aveva messo subito le cose in chiaro, colpendo due volte: Sanford apre le danze al 5’, Canonica raddoppia al 25’. Partita in discesa? Nemmeno per sogno.

Col passare dei minuti l’energia dei padroni di casa cala e il Langnau ne approfitta. Allenspach riaccende tutto al 32’, poi al 41’ arriva l’episodio che cambia l’inerzia: un’autorete sfortunata di Dahlström rimette tutto in equilibrio.

I Tigers sentono l’odore del colpaccio e al 49’ completano la rimonta con Rohrbach. Il Lugano barcolla, ma non cade. Al 57’ Simion trova il guizzo giusto e rimanda la decisione ai supplementari, poi ai rigori. Lì, come detto, Thürkauf non sbaglia nulla e firma una vittoria sofferta, ma pesantissima.