È stato decisivo Calvin Thürkauf (HCL) con le sue due reti. Keystone / Ti-Press

Il Lugano può continuare a sperare.

Grazie al successo alla Cornèr Arena per 2-0 sull'Ajoie, i sottocenerini restano non solo in corsa per il 12o posto (-2 dal Ginevra), ma anche per degli eventuali, per quanto assai improbabili, play-in (-5 dal Bienne).

Con la formazione vista a Losanna confermata in toto da Krupp, i bianconeri hanno tenuto in mano il gioco per praticamente tutto l'incontro, ma hanno faticato a creare dei veri pericoli.

Si è dovuto attendere l'ultimo periodo per vedere dei gol, con Thürkauf a ergersi protagonista: tocco su assist di Sekac e rete a porta sguarnita.