Il nuovo allenatore del Lugano Uwe Krupp ha diretto mercoledì mattina il primo allenamento alla Corner Arena. KEYSTONE

L'HC Lugano ha presentato alla stampa Uwe Krupp, il tecnico tedesco che ha preso il posto di Luca Gianinazzi. Sarà coadiuvato da Paolo Morini e da Flavien Conne, nel tentativo di andare «verso l'alto».

Igor Sertori bfi

Mercoledì mattina, dopo il terremoto degli ultimi giorni, alla Corner Arena è arrivato il nuovo head coach, il tedesco Uwe Krupp.

Lunedì la società bianconera aveva ufficializzato l'esonero di Luca Gianinazzi, colui che nel corso della stagione 2022-2023 aveva sostituito il partente Chris McSorley.

La sconfitta contro l'Ajoie e il penultimo posto in classifica con 42 punti sono stati fatali all'uomo di casa tanto voluto dalla società della presidente Vicky Mantegazza: «Tutto il club ha creduto fermamente che Luca potesse essere il nostro allenatore per diversi anni, ma la squadra è entrata in un buco nero e occorre una decisione forte».

L'arrivo di Uwe Krupp

Uwe Krupp KEYSTONE Uwe Krupp, nato a Colonia il 24 giugno 1965, è uno dei giocatori di maggior successo nella storia dell'hockey tedesco. Dopo una stellare carriera da giocatore, sottolineata da due vittorie della Stanley Cup con i Colorado Avalanche (1996) e i Detroit Red Wings (2002), e 810 partite giocate nella NHL, ha iniziato la sua carriera di allenatore nel 2004. Ha guidato la Nazionale tedesca per cinque Campionati del Mondo e due Giochi Olimpici e in seguito ha allenato Kölner Haie, Eisbären Berlin e Sparta Praga, raggiungendo per tre volte le finali dei playoff della DEL.

Mercoledì mattina Krupp ha diretto il suo primo allenamento. Il tedesco ha firmato fino al termine di questa stagione.

Come riportato dalla «RSI», in occasione della presentazione ufficiale ai media, il nuovo head coach ha esordito dicendo che si tratta della prima volta, dal 2005, «che non inizio una stagione con un club».

«Sono onorato di essere qui», perché nonostante i «contatti con altre società, nessuna rappresentava una sfida interessante».

«Si tratta di un club rinomato in Europa», ha aggiunto il tedesco, e tutto è filato via liscio, celermente.

«Il gruppo ha talento e l'atmosfera è molto buona»

Ai margini del primo allenamento, il 59enne ha annotato che «il gruppo ha talento e che l'atmosfera sul ghiaccio è molto buona».

L'ex coach di Colonia e Berlino ammette che negli anni la sua «filosofia è cambiata, e se non mi fossi evoluto sarei rimasto indietro».

«Parlando con Törmänen abbiamo deciso di ripartire da zero, dai fondamentali. Oggi abbiamo lavorato sull’occupazione della zona difensiva, domani lavoreremo sul forecheck. Dopo il weekend avrò più informazioni per capire come adattarmi».

Inoltre, ha puntualizzato che è sua intenzione parlare individualmente con tutti i giocatori, «così da conoscerli meglio e capire come stanno vivendo questa stagione».

«Ci saranno forse momenti complicati, ma solo così si può imparare».

Il tempo non gioca certo dalla sua parte, ma d'altra parte la sfida consiste proprio in questo: «Non mi sono stati dati obiettivi, ma tutti qui mi hanno detto che questa non è una squadra da 13o posto. Dunque supponiamo che sia così e cerchiamo di andare verso l’alto».

Durante la conferenza stampa sono stati annunciati anche gli assistenti del neo-arrivato: Paolo Morini e Flavien Conne, che sostituiranno così gli uscenti Krister Cantoni e Kalle Kaskinen.