Bianconeri vincenti fra le mura amiche. Keystone

Lugano ai Playoff, Ambrì all'ultima spiaggia contro il Bienne.

Così ha decretato il secondo atto del play-in tutto ticinese, che, nella bolgia della Cornèr Arena, ha visto i bianconeri sopraffare i biancoblù per 3-1.

Tenuti a galla dalle parate di Koskinen, i padroni di casa hanno difeso il vantaggio firmato Alatalo a un nulla dalla prima sirena sino al caldissimo finale, animato dalle reti in sequenza di Carr, Bürgler e Ruotsalainen.

Ora, nei quarti di finale, sarà sfida al Friborgo, l'anno scorso eliminato ai pre-playoff. I leventinesi rientreranno invece in gioco già lunedì.

Decisive le parate di Koskinen

In un momento poco adatto alle sperimentazioni, i due coach hanno confermato la fiducia negli uomini e negli assetti visti all'opera giovedì: unici mutamenti, l'arrocco Cormier-Zanetti e i rientri di Zwerger e Isacco Dotti.

Dopo il logico tatticismo iniziale, il confronto si è acceso con alcune buone occasioni e l'1-0 del «solito» Alatalo al 19'46".

Un punto che non ha comunque spento gli ospiti, anzi: dove non è arrivato l'ottimo Koskinen, ci ha pensato il palo (doppio, quello colpito da Heed e Bürgler) a negare il meritato pari.

Gianinazzi: «Abbiamo vinto la serie con il carattere»

«Un derby così non va mai come vuoi, va come deve andare e per vincerlo devi lottare e stasera lo abbiamo fatto in maniera estremamente buona». Luca Gianinazzi esprime chiaramente soddisfazione per l'esito della partita che ha promosso il Lugano ai Playoff.

«Nel secondo e nel terzo tempo ci sono stati anche momenti dove abbiamo sofferto, ma nell'hockey dei playoff, o play-in, quando il risultato è stretto le partite diventano così. Abbiamo vinto la serie con il carattere».

«Sapevamo già prima che era una gara-7 e siamo contenti per la vittoria», gli ha fatto eco Marco Müller.

Cereda: «Sono fiero dei miei ragazzi»

«Questo è lo sport, ma questa sera sono fiero di essere l'allenatore dei miei ragazzi. Dopo la seconda metà della partita di Ambrì poteva capitare di lasciarsi andare, ma hanno giocato la miglior partita di quest'anno qui a Lugano», ha analizzato Luca Cereda dopo il derby perso alla Cornèr Arena.

«È esattamente questo che dobbiamo fare nei momenti difficili, continuare a lottare, ed è quello che faremo di nuovo da domenica mattina».

«Penso che sulle due partite abbiamo giocato male solo nel terzo tempo da noi», ha aggiunto Daniele Grassi. «Li abbiamo affrontati a viso aperto».

Swisstxt