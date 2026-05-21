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Giocatore decisivo Il portiere della Nazionale Genoni festeggiato dalla squadra: «Non sapevo ci fosse questo record»

Luca Betschart

21.5.2026

Leonardo Genoni festeggia il suo 13esimo shutout in un Mondiale nella vittoria per 9-0 contro l'Austria, diventando così l'unico detentore del record. Ma il 38enne non ci penserà a lungo.

Redazione blue Sport

21.05.2026, 10:27

21.05.2026, 10:31

Quello che la Germania era riuscita a evitare con un gol nel finale della terza partita dei Mondiali di hockey è diventato realtà mercoledì, dopo la quarta apparizione della Svizzera: Leonardo Genoni ha festeggiato il suo 13esimo shutout ai Mondiali ed è ora l’unico detentore del record.

Finora il portiere svizzero condivideva il primato con il ceco Jiri Holecek, che aveva stabilito il record tra il 1966 e il 1978.

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Dal 15 al 31 maggio 2026, la Svizzera ospiterà i Mondiali di Hockey su ghiaccio. blue Sport vi accompagna al grande evento di hockey di Zurigo e Friborgo con notizie, highlights, gol e i risultati.

Keystone

«Per me è un record importante», ha dichiarato l'estremo difensore dello Zugo parlando di questo traguardo storico, aggiungendo: «Ma significa anche che hai giocato tanti Mondiali. È bello esserci riusciti. Per qualcuno magari era un obiettivo intermedio, per me no: non sapevo nemmeno che esistesse questo record. Lo prendo e guardiamo avanti».

Nello spogliatoio, è poi stato celebrato a gran voce dai compagni di squadra.

Una grande festa

L'atmosfera alla Swiss Life Arena di Zurigo rende tutto ancora più speciale per il portiere da record. «È ancora meglio di quanto avremmo potuto immaginare. Ce la stiamo godendo tantissimo», ha raccontato entusiasta Genoni.

«Ci siamo divertiti ancora una volta. Giocare qui è semplicemente incredibile. È bellissimo e non vedo già l’ora di disputare le prossime partite».

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Alla domanda sul record di Genoni, l'allenatore Jan Cadieux ha risposto: «È incredibile per Leo. Sappiamo cosa porta a questa squadra e quanto bene stia giocando».

Il tecnico ha però voluto sottolineare anche il valore del collettivo: «Alla fine è sempre una questione di squadra. Ogni giocatore porta qualcosa ed è questo l'aspetto più importante».

L'intervista in video (svizzero tedesco)

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