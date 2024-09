Stefan Stéen è stato tra i pali per tre anni con i Vienna Capitals. Schermata: Instagram/stefansteen

Il portiere di hockey Stefan Stéen aveva raggiunto un accordo con i Dundee Stars, ma poco prima dell'inizio della stagione il club scozzese si è tirato indietro lasciando a piedi il 31enne. Il motivo? L'imminente paternità.

Patrick Lämmle

Stefan Stéen e la moglie Emma sono in attesa della nascita del loro primo figlio. Il trasferimento da Vienna a Dundee sembrava imminente. Invece...

Due giorni prima della chiusura della finestra di trasferimento, il club scozzese ha esercitato il diritto di recesso dal contratto.

Steve Ward, comproprietario del club, avrebbe informato telefonicamente il consulente di Stéen Michael Latschenberger della decisione. «Ho brutte notizie, non funzionerà. Non voglio un portiere la cui moglie sia incinta, non voglio questo stress». Il portiere è allibito.

Il portiere di hockey su ghiaccio Stefan Stéen con la moglie Emma incinta. Schermata: Instagram/stefansteen

Il club è stato informato della gravidanza

Lui chiede ora un risarcimento per il trasferimento bruscamente annullato. «Verificherò i miei diritti e vedrò come si comporta la lega», ha dichiarato ai media svedesi. Vuole assicurarsi che nessun altro giocatore si trovi nella sua stessa situazione.

Vale la pena notare che i Dundee Stars erano stati informati della gravidanza fin dall'inizio. Il consulente del giocatore ha chiarito di aver informato direttamente il club durante le trattative: «Ho detto al club che Stefan era disponibile, ma che sua moglie aspettava un bambino».

Inizialmente il club gli aveva assicurato che questo non sarebbe stato un problema, dato che due giocatori si erano già trovati in una situazione simile la scorsa stagione e tutto era filato liscio. A quanto pare c'è però stato un ripensamento.

Il futuro di Stéen rimane incerto

Attualmente non è chiaro quale sia il suo futuro professionale. Per il momento rimane senza club e vuole prendersi tutto il tempo necessario per trovare una nuova sistemazione.

La sua famiglia ha ora la priorità e vuole innanzitutto sostenere la moglie Emma, sposata due anni fa.