Luc Tardif deve lottare per le sue competizioni Keystone

Luc Tardif, il successore di René Fasel alla guida della Federazione mondiale di hockey su ghiaccio (IIHF), ha parlato a Keystone-SDA delle sfide che lo attendono.

Keystone-SDA SDA

Luc Tardif è stato per dieci anni responsabile delle finanze dell'organo di governo mondiale dell'hockey su ghiaccio, quindi già prima del passaggio di consegne nel settembre 2021 sapeva bene quanto fosse impegnativa la pila di dossier che lo attendeva, tra cui il calendario internazionale, la partecipazione dei giocatori NHL ai Giochi Olimpici e il lockout contro Russia e Bielorussia.

Luc Tardif, alcuni chiedono che il Campionato del Mondo si tenga ogni due anni. René Fasel ha risposto che la competizione è necessaria ogni anno per finanziare altri progetti della IIHF. Qual è la situazione oggi?

«Abbiamo obblighi contrattuali fino al 2033. Ciò significa che se cambiamo il tempo tra i Campionati del Mondo, dobbiamo rinegoziare questo contratto, che è stato firmato prima della crisi del Covid e della guerra in Ucraina, quindi è a nostro favore. Prima di cambiare il ritmo del Campionato del Mondo, bisogna comunque adeguare l'intero calendario internazionale».

Come vede la concorrenza della NHL, che ha organizzato un torneo con Canada, USA, Finlandia e Svezia a febbraio?

«Con la NHL che vuole venire in Europa, dovremo modificare il calendario a medio termine. Si tratta soprattutto della situazione del mercato. C'è una tendenza. L'NBA vuole creare un campionato in Europa, i club di calcio hanno parlato di una Super League. Si vede che le aziende private stanno superando le associazioni o le organizzazioni come la nostra. Ma se la IIHF non finanzia più completamente le operazioni che non sono redditizie, sarà difficile farle andare avanti. Abbiamo fatto passi da gigante nello sport femminile, ma oggi non possiamo capitalizzare».

La IIHF deve lottare per il suo sport?

«Abbiamo 84 Paesi membri e quattro divisioni. Nessuno, a parte la IIHF, finanzierà questi eventi. Certamente non le leghe private con azionisti che devono essere soddisfatti. Queste sono le sfide di oggi. Ma non siamo gli unici. Recentemente ho parlato con il presidente della federazione di triathlon, che deve lottare contro le società private che organizzano gare con premi in denaro interessanti. Siamo a un bivio».

Non è certo facile negoziare con la NHL?

«Ci sentiamo un po' come la Groenlandia, ma difenderemo al meglio i nostri interessi. Lo vediamo negli sforzi di espansione della NBA e della NFL con partite in tutto il mondo. Quando parliamo con la NHL e con l'associazione dei giocatori NHLPA, dobbiamo spiegare che in campionati come la National League o la DEL tedesca, i playoff arrivano a febbraio ed è difficile organizzare un grande torneo».

Tuttavia, l'Europa sta mettendo a disposizione della NHL un numero sempre maggiore di giocatori.

«Assolutamente sì, ma la NHL non ha interesse a sviluppare giovani giocatori come fanno i club europei. Nel 1976 ero al campo di allenamento dei Toronto Maple Leafs e c'erano solo due europei. Oggi un terzo dei giocatori della NHL proviene da fuori del Nord America e la percentuale è destinata ad aumentare».

E la partecipazione dei giocatori della NHL alle Olimpiadi? È tutto a posto per il prossimo anno a Milano?

«Dovremmo raggiungere un accordo. Sto aspettando di firmare l'accordo con la NHL. È la IIHF che decide se ci sono tutte le condizioni per la partecipazione dei giocatori NHL, perché ci sono in ballo milioni di dollari di assicurazione».

L'ultimo delicato dossier riguarda Russia e Bielorussia.

«Non si può essere a capo di una federazione e non preoccuparsene. Anche se si deve stare fuori dalla politica, tutto rimane politico. L'esclusione della Russia riguarda soprattutto la sicurezza e la protezione della nostra concorrenza. Speriamo di potervi organizzare nuovamente la Coppa del Mondo il prima possibile. Ciò significherebbe che la guerra è finita. Prenderemo la decisione per il 2027 a febbraio 2026».