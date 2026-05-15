Brown festeggiato dai compagni KEYSTONE

I Mondiali elvetici si sono aperti con il successo per 5-3 del Canada sulla Svezia nel big match del Gruppo B.

SwissTXT Swisstxt

Mondiali di hockey 2026 Dal 15 al 31 maggio 2026, la Svizzera ospiterà i Mondiali di Hockey su ghiaccio. blue Sport vi accompagna al grande evento di hockey di Zurigo e Friborgo con notizie, highlights, gol e i risultati. Keystone

Alla seconda pausa sul 3-3, i canadesi hanno piazzato l'allungo decisivo nel terzo tempo grazie ai punti di Brown e Cozens.

Nel Gruppo A la Finlandia ha superato, secondo logica, la Germania per 3-1. In controllo del match dall'inizio, i nordici hanno peccato di concretezza e sono riusciti a fare la differenza solamente nel corso degli ultimi 20'.