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Mondiali di hockey Il primo big match al Canada, superata 5-3 la Svezia

Swisstxt

15.5.2026 - 19:11

Brown festeggiato dai compagni
Brown festeggiato dai compagni
KEYSTONE

I Mondiali elvetici si sono aperti con il successo per 5-3 del Canada sulla Svezia nel big match del Gruppo B.

SwissTXT

15.05.2026, 19:11

15.05.2026, 19:13

Mondiali di hockey 2026

Dal 15 al 31 maggio 2026, la Svizzera ospiterà i Mondiali di Hockey su ghiaccio. blue Sport vi accompagna al grande evento di hockey di Zurigo e Friborgo con notizie, highlights, gol e i risultati.

Keystone

Alla seconda pausa sul 3-3, i canadesi hanno piazzato l'allungo decisivo nel terzo tempo grazie ai punti di Brown e Cozens.

Nel Gruppo A la Finlandia ha superato, secondo logica, la Germania per 3-1. In controllo del match dall'inizio, i nordici hanno peccato di concretezza e sono riusciti a fare la differenza solamente nel corso degli ultimi 20'.

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