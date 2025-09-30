Zwerger ha firmato la rete decisiva. KEYSTONE

Di bassa, bassissima classifica, sì, ma il primo derby di questa stagione non è certamente stato avaro di spettacolo e di emozioni.

A vincerlo, al termine di un lungo braccio di ferro, è stato l’Ambrì, che imponendosi 2 a 1 sul ghiaccio del Lugano è tornato alla vittoria dopo una serie di otto sconfitte di fila, evitando così di stabilire il nuovo record di ko consecutivi dell’era Cereda, ma soprattutto muovendo una classifica che stava iniziando a diventare preoccupante.

I leventinesi sono infatti saliti a quota 7 punti, lasciando l’ultimo posto all’Ajoie, mentre l’HCL, pur mostrando altri segnali incoraggianti, non è riuscito a dare continuità alla vittoria di sabato Rapperswil ed è rimasto fermo a 8.

Decisiva la rete di Zwerger

Il 260esimo derby della storia è iniziato a mille, con le due squadre più concentrate sulla fase offensiva che su quella difensiva.

Dopo diverse occasioni per entrambe, ad aprire le marcature al 10'39'' è stato Joly, il quale ha realizzato il suo primo gol in biancoblù proprio contro la sua ex squadra. Dopo 66'' dall'inizio del periodo centrale Sanford ha dal canto suo fatto esplodere di gioia la Cornèr Arena.

A decidere il confronto è allora stata la rete di Zwerger, che ha al 48'12'' è stato il più veloce di tutti a reagire dopo una parata di Schlegel su una conclusione di De Luca.