Reto Suri è oggi assistant-coach dello Zugo KEYSTONE

La Svizzera affronta l'Austria nei quarti di finale dei Mondiali di hockey giovedì dalle 16h20. blue Sport ha parlato con Reto Suri del girone preliminare e della prossima partita. L'ex giocatore nutre grandi speranze per i rossocrociati.

Hai fretta? blue News riassume per te Reto Suri parla a blue Sport della squadra nazionale di hockey, che dopo aver vinto il Gruppo B è passata ai quarti di finale dove affronterà l'Austria.

Suri è convinto che la Svizzera sarà all'altezza del ruolo di favorita.

L'ex Zugo e Lugano nutre grandi speranze per la squadra nazionale: «Una medaglia è possibile, il primo titolo mondiale è possibile».

Tuttavia, sottolinea, che prima bisogna battere l'Austria. Mostra di più

La nazionale svizzera di hockey su ghiaccio si è assicurata il primo posto nel Gruppo B dei Campionati mondiali di hockey su ghiaccio. La squadra dell'allenatore Patrick Fischer si è così lasciata alle spalle i campioni del mondo della Repubblica Ceca e degli Stati Uniti. I rossocrociati affrontano l'Austria nei quarti di finale a partire dalle 16h20. Riassunto e prospettive con Reto Suri.

blue Sport: sette partite, sei vittorie e il primo posto del gruppo per la Nati. Come riassumerebbe il girone preliminare?

Reto Suri: Estremamente positivo. Da qualche anno a questa parte, la Nati hanno ottenuto risultati molto costanti, e non è una cosa da dare per scontata. La sconfitta contro la Repubblica Ceca (4:5 dopo i tempi supplementari, ndr) è stata quasi autoinflitta.

Tuttavia, non c'è nulla di cui si possa incolpare la nazionale o che debba essere analizzato. È stato un ottimo primo turno.

Secondo lei cosa caratterizza la squadra?

La squadra stessa. È piena di individualisti. A cominciare da Denis Malgin e Sven Andrighetto e da tutti i giocatori NHL che si sono aggiunti. Anche i giocatori più giovani e i debuttanti svolgono abilmente il loro ruolo.

La struttura complessiva funziona incredibilmente bene come squadra. I risultati parlano da soli.

Ha parlato brevemente dei giocatori NHL. Quanto è grave la perdita di Nico Hischier?

Si perde la classe individuale. Le sue qualità lo rendono insostituibile. In Svizzera non siamo ancora pronti ad avere un sostituto 1:1 per lui. Ma sembra che la nazionale possa far fronte a questa perdita con il collettivo.

Dove deve ancora migliorare la squadra svizzera per i quarti di finale?

Si può sempre migliorare nei dettagli man mano che il torneo avanza. Ma non c'è un settore della nazionale che spicca. Questo è l'aspetto positivo. L'attacco, la difesa e gli special team stanno lavorando bene.

Nelle partite a eliminazione diretta, tutto sta nell'eseguire coerentemente il piano di gioco nel momento decisivo. Dal mio punto di vista, sono gli avversari a doversi adattare alle qualità della Svizzera.

Fischer e i suoi ragazzi analizzeranno però i loro avversari. Cosa può aspettarsi la Svizzera contro l'Austria?

Gli austriaci hanno già raggiunto un risultato quasi storico per i loro standard. Non hanno nulla da perdere nei quarti di finale. La partita contro la Svizzera è un derby. Sarà dura e combattuta.

Ma i rossocrociati sono favoriti e sono convinto che saranno all'altezza di questo ruolo se giocheranno secondo il loro potenziale e le loro qualità.

Quali sono le qualità e il potenziale degli austriaci?

La squadra ha giocato unita, ha vinto le partite decisive e si è qualificata per i quarti di finale. Il potenziale individuale degli austriaci è certamente inferiore a quello degli svizzeri. Questo è il vantaggio della Svizzera.

Ma l'Austria si presenterà anche come un collettivo funzionante e cercherà di rendere la vita il più difficile possibile ai favoriti, che dovranno tirare le fila e agire piuttosto che reagire.

C'è un pezzo di Svizzera nella squadra austriaca. Con Bernd Wolf, Benjamin Baumgartner, Vinzenz Rohrer e Dominic Zwerger, quattro giocatori che militano nella National League. L'allenatore Roger Bader è svizzero. Un affare speciale per i giocatori della Nati?

Da un punto di vista neutrale, è certamente interessante che gli austriaci abbiano in squadra volti noti della National League. Ma non avrà un grande impatto sulla partita. La Svizzera persegue i propri obiettivi.

Sono nella fase a eliminazione diretta - sei concentrato sul tuo percorso e su te stesso. Bisogna escludere il più possibile ciò che accade intorno a noi.

Dove potrà arrivare questa Nazionale?

Sono convinto che la Svizzera sarà all'altezza del suo ruolo di favorita contro l'Austria. Poi saranno in semifinale e allora bisognerà valutare le cose giorno per giorno. Ma la Nati non deve nascondersi da nessuno.

Una medaglia è possibile, il primo titolo mondiale è possibile.

Ma non ha molto senso filosofeggiare prima che si disputino i quarti di finale.

I quarti di finale iniziano alle 16:20.

Il video intervista a Reto Suri (in tedesco)