  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

National League Il secondo derby è del Lugano, l'Ambrì perde la tramontana per 23 fatali secondi

Swisstxt

28.10.2025 - 22:18

HCL1
HCL1
Ti-Press

Un derby in trasferta a testa.

,

SwissTXT, Igor Sertori

28.10.2025, 22:18

28.10.2025, 22:42

National League. Il Davos crolla a Ginevra, il Berna sbatte contro l'Ajoie

National LeagueIl Davos crolla a Ginevra, il Berna sbatte contro l'Ajoie

Il Lugano ha pareggiato il conteggio delle sfide cantonali andando a battere l'Ambrì alla Gottardo Arena per 5-2, tornando a sorridere in Leventina dopo oltre due anni e mezzo.

Decisive per spezzare l'equilibrio di un incontro intenso e veloce le due reti firmate da Sekac e Thuerkauf nel giro di 23" tra il 53'42" e il 54'05", le quali hanno tagliato le gambe a una squadra biancoblù che fin lì aveva giocato alla pari con l'avversario.

La truppa di Mitell porta a casa la quinta vittoria consecutiva, mentre per i leventinesi è il secondo ko filato

Ai microfoni di Teleticino, Thuerkauf ha ammesso che sì, «è bello vincere cinque partite di fila, ma oggi abbiamo fatto fatica all'inizio, poi abbiamo trovato il nostro gioco».

Il capitano però predica calma, non vuole cadere nella trappola della troppa euforia: «La stagione è ancora lunga, vedremo dove arriveremo».

Sempre ai microfoni di Teleticino, anche il coach dei bianconeri Mittel si dice ovviamente soddisfatto: «Il risultato è importante in questa business». «Nel primo tempo eravamo un po' lenti, poi abbiamo controllato meglio il gioco. Credo che meritiamo la vittoria».

I più letti

Trump lotta disperatamente contro un vecchio demone e non riesce a liberarsene
Presto avremo bisogno di un quarto colore per i semafori? Ecco perché
È uscito il libro di Virginia Giuffre: ecco alcuni dettagli scioccanti sul principe Andrea
La nuova generazione di sciatori fa arrabbiare Lara Gut-Behrami: «Prima erano tutti più onesti»
Netanyahu torna a bombardare Gaza, Gvir, «Gli spezziamo le gambe una volta per tutte»

Video correlati

Thun – Winterthur 3:0

Thun – Winterthur 3:0

Super League | 11° turno | stagione 25/26

28.10.2025

Thun – Winterthur 3:0

Thun – Winterthur 3:0

Super League | 11° turno | stagione 25/26

28.10.2025

Sion – San Gallo 3:2

Sion – San Gallo 3:2

Super League | 11° turno | stagione 25/26

28.10.2025

Thun – Winterthur 3:0

Thun – Winterthur 3:0

Thun – Winterthur 3:0

Thun – Winterthur 3:0

Sion – San Gallo 3:2

Sion – San Gallo 3:2

Più video

Altre notizie

Hockey. Mitell,

HockeyMitell,"migliorati nella sfida»

Hockey. Pestoni, «no tempo da perdere»

HockeyPestoni, «no tempo da perdere»

Hockey. Decisive due reti in 23»

HockeyDecisive due reti in 23»