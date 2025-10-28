HCL1 Ti-Press

Un derby in trasferta a testa.

Il Lugano ha pareggiato il conteggio delle sfide cantonali andando a battere l'Ambrì alla Gottardo Arena per 5-2, tornando a sorridere in Leventina dopo oltre due anni e mezzo.

Decisive per spezzare l'equilibrio di un incontro intenso e veloce le due reti firmate da Sekac e Thuerkauf nel giro di 23" tra il 53'42" e il 54'05", le quali hanno tagliato le gambe a una squadra biancoblù che fin lì aveva giocato alla pari con l'avversario.

La truppa di Mitell porta a casa la quinta vittoria consecutiva, mentre per i leventinesi è il secondo ko filato

Ai microfoni di Teleticino, Thuerkauf ha ammesso che sì, «è bello vincere cinque partite di fila, ma oggi abbiamo fatto fatica all'inizio, poi abbiamo trovato il nostro gioco».

Il capitano però predica calma, non vuole cadere nella trappola della troppa euforia: «La stagione è ancora lunga, vedremo dove arriveremo».

Sempre ai microfoni di Teleticino, anche il coach dei bianconeri Mittel si dice ovviamente soddisfatto: «Il risultato è importante in questa business». «Nel primo tempo eravamo un po' lenti, poi abbiamo controllato meglio il gioco. Credo che meritiamo la vittoria».