Il Lugano di Tomas Mitell, dopo un avvio di stagione che sembrava la continuazione della disastrosa stagione precedente, ha preso il volo, divorando avversari su avversari. Il coach svedese è uno scrigno di sorprese, in parte legate anche alla sua attività ante-hockey: giocatore professionista di poker.
Tomas Mitell è arrivato in estate a Lugano, accompagnato da un certo blasone: quattro anni sulla panchina del Färjestad, e tre precedenti come assistent-coach in NHL, alla balaustra dei Chicago Blackhawks.
Un compito non facile, il suo, in riva al Ceresio: risollevare le sorti dei bianconeri caduti in disgrazia la scorsa stagione.
Una discreta carriera da giocatore
Nato nella piccola Mariestad, Mitell ha giocato a hockey come difensore, senza vantare grandi successi, anche se i suoi allenatori gli riconoscono un grande potenziale e talento.
Ha giocato per anni nell'equivalente della Prima Lega svizzera, disputando anche quattro stagioni nella seconda massima serie svedese, la Hockey Allsvenskan. Nel 2014 ha appeso i pattini al chiodo.
Il talento per il poker
Prima Lega, Seconda Divisione... ciò significa che Mitell all'epoca non viveva di hockey su ghiaccio, ma lavorava ancora, a volte in un negozio di articoli sportivi, a volte in un grande magazzino.
Il lavoro secondario, ma il più redditizio, era, per così dire, piuttosto insolito: lo svedese è stato per anni un giocatore professionista di poker. Questo durante i suoi ultimi anni da giocatore e nei primi da assistente allenatore.
«Avevo talento per il poker», ha confermato al «Blick». Così, a 20 anni, con in tasca un contratto come giocatore di Prima Lega con la squadra della sua città, il Mariestadt BoIs, ha pensato di tentare la fortuna e in effetti gli è andata bene. «In qualche modo ci sapevo fare».
Le vincite erano cospicue, non c'è dubbio. Bravo o solo fortunato il ragazzo?
I segreti del poker portati in spogliatoio e in panchina
«Ero bravo a controllare le mie emozioni e a prendere decisioni ragionevoli sotto pressione. E soprattutto a non rimuginarci troppo sopra quando erano sbagliate».
Inoltre, gli piaceva studiare i suoi avversari, il loro linguaggio del corpo e il loro carisma.
Il volo del Lugano legato alla pazienza del giocatore d'azzardo
Ecco spiegato uno dei segreti del coach del Lugano: si è preso il tempo per studiare i suoi avversari e i suoi giocatori, non lasciandosi mettere sotto pressione da un inizio di stagione alquanto difficile.
Una volta prese le sue decisioni, le trasmette ai suoi ragazzi: non è un caso che nelle ultime dieci partite, i bianconeri hanno raccolto otto vittorie e due sole sconfitte.
Un tabellino di marcia che ha permesso loro di scalare la classifica, passando dal 12esimo al sesto posto (43 punti), a soli sette punti dal Losanna, secondo, appaiandosi alle due superpotenze, Zurigo e Zugo.
Per capire la straordinarietà del percorso del Lugano nelle ultime dieci uscite, basta dare una rapida occhiata alle prestazioni altrui: il Davos, largamente il migliore in questo inizio di stagione (64 punti), nello stesso periodo ha raccolto sei vittorie, Zugo e Zurigo cinque a testa, come l'Ambrì, che ha ritrovato smalto.
Perché smettere con il redditizio gioco del poker?
Ma torniamo a Mitell, al poker. Perché lo svedese non ha continuato la sua carriera redditizia nel gioco d'azzardo? Nel 2011 ha anche vinto un grande torneo, intascando più di 90'000 dollari. Non pochi.
«Il poker è una linea sottile», il rischio di cadere in una qualche dipendenza è alto, ha raccontato ancora il 45enne, sempre al Blick.
Inoltre, condurre una vita familiare normale è difficile. Giochi di notte e dormi di giorno. Diventato padre di due figli, ha deciso di smettere con le carte nel 2017, quando la sua giovane carriera di allenatore ha iniziato a decollare.
La volontà di soffrire e vincere
Le similitudini con la carriera di giocatore di poker e quella di allenatore di hockey non si fermano al solo controllo delle emozioni e alla valutazione degli avversari, ma importante è anche la volontà di vincere e l'analisi delle decisioni dei giocatori.
Volontà di soffrire e vincere che da giocatore Mitell non aveva, come ha ammesso lui stesso in un'intervista: «Ero troppo pigro come giocatore, non avevo la volontà di impegnarmi incondizionatamente e quindi non ho mai ottenuto il massimo dalla mia carriera».
Ora non gioca più a poker, «non mi diverte più come una volta». Ma intanto il suo Lugano vola e la scommessa al tavolo della società bianconera, per ora, è vinta.