Tomas Mitell KEYSTONE

Il Lugano di Tomas Mitell, dopo un avvio di stagione che sembrava la continuazione della disastrosa stagione precedente, ha preso il volo, divorando avversari su avversari. Il coach svedese è uno scrigno di sorprese, in parte legate anche alla sua attività ante-hockey: giocatore professionista di poker.

Tomas Mitell è arrivato in estate a Lugano, accompagnato da un certo blasone: quattro anni sulla panchina del Färjestad, e tre precedenti come assistent-coach in NHL, alla balaustra dei Chicago Blackhawks.

Un compito non facile, il suo, in riva al Ceresio: risollevare le sorti dei bianconeri caduti in disgrazia la scorsa stagione.

Una discreta carriera da giocatore

Nato nella piccola Mariestad, Mitell ha giocato a hockey come difensore, senza vantare grandi successi, anche se i suoi allenatori gli riconoscono un grande potenziale e talento.

Ha giocato per anni nell'equivalente della Prima Lega svizzera, disputando anche quattro stagioni nella seconda massima serie svedese, la Hockey Allsvenskan. Nel 2014 ha appeso i pattini al chiodo.

Il talento per il poker

Prima Lega, Seconda Divisione... ciò significa che Mitell all'epoca non viveva di hockey su ghiaccio, ma lavorava ancora, a volte in un negozio di articoli sportivi, a volte in un grande magazzino.

Il lavoro secondario, ma il più redditizio, era, per così dire, piuttosto insolito: lo svedese è stato per anni un giocatore professionista di poker. Questo durante i suoi ultimi anni da giocatore e nei primi da assistente allenatore.

«Avevo talento per il poker», ha confermato al «Blick». Così, a 20 anni, con in tasca un contratto come giocatore di Prima Lega con la squadra della sua città, il Mariestadt BoIs, ha pensato di tentare la fortuna e in effetti gli è andata bene. «In qualche modo ci sapevo fare».

Le vincite erano cospicue, non c'è dubbio. Bravo o solo fortunato il ragazzo?

I segreti del poker portati in spogliatoio e in panchina

«Ero bravo a controllare le mie emozioni e a prendere decisioni ragionevoli sotto pressione. E soprattutto a non rimuginarci troppo sopra quando erano sbagliate».

Inoltre, gli piaceva studiare i suoi avversari, il loro linguaggio del corpo e il loro carisma.

Il volo del Lugano legato alla pazienza del giocatore d'azzardo

Ecco spiegato uno dei segreti del coach del Lugano: si è preso il tempo per studiare i suoi avversari e i suoi giocatori, non lasciandosi mettere sotto pressione da un inizio di stagione alquanto difficile.

Una volta prese le sue decisioni, le trasmette ai suoi ragazzi: non è un caso che nelle ultime dieci partite, i bianconeri hanno raccolto otto vittorie e due sole sconfitte.

Un tabellino di marcia che ha permesso loro di scalare la classifica, passando dal 12esimo al sesto posto (43 punti), a soli sette punti dal Losanna, secondo, appaiandosi alle due superpotenze, Zurigo e Zugo.

Per capire la straordinarietà del percorso del Lugano nelle ultime dieci uscite, basta dare una rapida occhiata alle prestazioni altrui: il Davos, largamente il migliore in questo inizio di stagione (64 punti), nello stesso periodo ha raccolto sei vittorie, Zugo e Zurigo cinque a testa, come l'Ambrì, che ha ritrovato smalto.

Perché smettere con il redditizio gioco del poker?

Ma torniamo a Mitell, al poker. Perché lo svedese non ha continuato la sua carriera redditizia nel gioco d'azzardo? Nel 2011 ha anche vinto un grande torneo, intascando più di 90'000 dollari. Non pochi.

«Il poker è una linea sottile», il rischio di cadere in una qualche dipendenza è alto, ha raccontato ancora il 45enne, sempre al Blick.

Inoltre, condurre una vita familiare normale è difficile. Giochi di notte e dormi di giorno. Diventato padre di due figli, ha deciso di smettere con le carte nel 2017, quando la sua giovane carriera di allenatore ha iniziato a decollare.

La volontà di soffrire e vincere

Le similitudini con la carriera di giocatore di poker e quella di allenatore di hockey non si fermano al solo controllo delle emozioni e alla valutazione degli avversari, ma importante è anche la volontà di vincere e l'analisi delle decisioni dei giocatori.

Volontà di soffrire e vincere che da giocatore Mitell non aveva, come ha ammesso lui stesso in un'intervista: «Ero troppo pigro come giocatore, non avevo la volontà di impegnarmi incondizionatamente e quindi non ho mai ottenuto il massimo dalla mia carriera».

Ora non gioca più a poker, «non mi diverte più come una volta». Ma intanto il suo Lugano vola e la scommessa al tavolo della società bianconera, per ora, è vinta.