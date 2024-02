Winnik KEY

Il Servette ha conquistato la Champions Hockey League!

In finale i ginevrini hanno sconfitto per 3-2 lo Skelleftea alle Vernets, conquistando come prima squadra elvetica il trofeo della competizione da quando è rinata nel 2014. In vantaggio al 5'30» grazie a Berthon, la truppa di Cadieux ha poi risposto al pareggio di Dzierkals (11'35") sfruttando al meglio un powerplay con i sigilli di Manninen e Winnik in meno di un minuto a cavallo del 18'.

Gli scandinavi si sono riportati sotto con Heikkinen al 48'09», ma il ginevrini hanno resistito all'assalto finale degli ospiti.

Après un parcours 𝙚𝒙𝙘𝒆𝙥𝒕𝙞𝒐𝙣𝒏𝙚𝒍 en @championshockey , Genève est sur le toit de 𝐥’𝐄𝐔𝐑𝐎𝐏𝐄 🇪🇺 🦅



Bravo aux joueurs et à l’ensemble du staff pour ce nouveau titre 🌋 👏 👏#FromGenevaToEurope pic.twitter.com/FBzlIw4yW5 — Genève-Servette HC (@officialGSHC) February 20, 2024

