Una partita che doveva essere semplice sulla carta si è rivelata molto più ostica del previsto per il Team Canada, riuscito a batter di misura i debuttanti della U.

S. Collegiate Selects col punteggio di 3-2. Sgarbossa e compagni hanno sofferto il gioco degli statunitensi, ma ad aprire le marcature sono stati proprio i canadesi, in rete con Schnarr in inferiorità numerica al 24’10», poi con Seney 84» più tardi e ancora Shaw al 30’51». McCarthy e Musa hanno poi accorciato le distanze, ma le loro reti si sono rivelate insufficienti agli americani per completare la rimonta.