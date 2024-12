Team Canada KEY

Due su due per il Team Canada, che grazie al successo per 6-3 sugli Straubing Tigers ha staccato direttamente il biglietto per le semifinali.

Dovranno invece tornare sul ghiaccio già domenica pomeriggio i tedeschi per affrontare la Dynamo Pardubice ai 1/4. Ai gol di Carr in apertura e di Shaw a inizio secondo periodo hanno risposto Brandt e St.Denis, mentre ancora Shaw e Bowey hanno confezionato un primo allungo a cavallo della seconda pausa. Al 49’ Hede ha ridato speranza ai germanici, ma Hoefenmayer e Hazen hanno definitivamente chiuso la contesa in favore dei canadesi al 52' e 53'.