La gioia delle biancoblù

Sembra esserci una differenza netta tra HCAP Girls e Ladies Lugano in SWHL.

Davanti in classifica di 26 punti alla vigilia, le biancoblù hanno ribadito la propria superiorità anche nel terzo derby stagionale, imponendosi per 13-3. In partita fino al 19’58», momento del gol d’apertura leventinese di Eggimann, le bianconere hanno poi sbandato nei restanti 40’, incassando sei reti sia nel secondo che nel terzo periodo, ben cinque per mano di Rask.

