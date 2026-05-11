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Hockey L'Ilves Tampere completa la Coppa Spengler 2026

Swisstxt

11.5.2026 - 13:14

Ilves
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Sarà l’Ilves Tampere la sesta e ultima squadra partecipante della Coppa Spengler 2026, in programma come di consueto tra il 26 e il 31 dicembre.

SwissTXT

11.05.2026, 13:14

11.05.2026, 13:17

Per i finlandesi, i quali ufficiosamente saranno i sostituti del Team Canada, si tratta della seconda presenza nella storia della competizione dopo quella del 1972, in cui chiusero al terzo posto.

In quell'anno prese parte anche una selezione rossocrociata che tra i pali vedeva Alfio Molina.

I nordici si uniscono così a Davos, Langnau, U.S. Collegiate Selects, Frölunda e Adler Mannheim.

Il programma del torneo verrà rivelato il 4 giugno.

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