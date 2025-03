Meier e Hischier KEY

New Jersey ha colto un importante successo in ottica playoff battendo per 2-1 Columbus e consolidando il sesto posto a Est.

Swisstxt

Ad aprire le marcature nel secondo periodo è stato Meier con il suo 20o gol stagionale e l’assist in seconda di Hischier, ora a quota 53 punti nel corrente campionato. L’appenzellese è stato premiato con la seconda stella.

Vittoria pure per Tampa Bay sui Philadelphia Flyers. I Lighnting di Moser hanno quindi conservato tre punti proprio sui Devils. Battuta d’arresto (3-1) invece per i Los Angeles Kings nonostante un assist di Fiala.