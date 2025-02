Tim Heed freshfocus

Grazie al quarto successo su quattro sfide stagionali con il Davos, l'Ambrì ha centrato tre punti importanti nella corsa ai play-in.

I biancoblù si sono imposti per 2-0 e si trovano ora in nona posizione con 3 punti di vantaggio su Bienne (una partita in meno) e Rapperswil, e 7 sul Lugano.

Grintosi e arrembanti, i leventinesi hanno avuto la pazienza di insistere fino a trovare al 29' il vantaggio con la deviazione sottoporta di Landry sull'appoggio di Curran dalla blu.

In avvio di terzo periodo Heed ha poi sbloccato il powerplay, mentre Senn ha difeso lo shutout nel finale.