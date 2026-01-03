  1. Clienti privati
Hockey Impresa degli Snakes a Sierre

Swisstxt

3.1.2026 - 21:00

Snakes
Snakes
freshfocus

Gli Snakes hanno iniziato al meglio il nuovo anno, ovvero piazzando la sorpresa in casa del Sierre.

SwissTXT

03.01.2026, 21:00

03.01.2026, 21:02

I bellinzonesi si sono imposti per 7-5 costruendo il successo nella prima metà di gara.

Madaschi, Bernazzi e Reinhard (doppietta) hanno portato sul 4-1 i ticinesi prima del parziale rientro degli uomini di McSorley fino al 4-3 sul finale del secondo periodo.

Nonostante le penalità (tra cui 5' a capitan Moreno) gli uomini di Pini sono di nuovo riusciti ad allungare, imponendosi grazie al portiere Berti (ultimo a toccare il disco su una clamorosa autorete), a Dey e Pedrazzini.

