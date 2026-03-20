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Hockey In gara-1 vincono Davos e Rapperswil

Swisstxt

20.3.2026 - 22:49

Michael Fora ha firmato la rete del momentaneo 2-3
Michael Fora ha firmato la rete del momentaneo 2-3
freshfocus

Il Davos, finito sotto 3-1 con lo Zugo, ha rischiato una clamorosa sconfitta casalinga in gara-1 dei quarti di finale dei playoff, ma con una grande rimonta si è imposto 4-3.

SwissTXT

20.03.2026, 22:49

21.03.2026, 08:02

Al 51'35" Fora ha relizzato il 3-2 al 53'31" e al 58'08" i grigionesi hanno tolto il portiere. Mossa vincente, perché in 25" hanno pareggiato grazie a Lemieux. E quando all'overtime mancavano 54" Frehner ha mandato tutti sotto la doccia.

Il Rapperswil ha invece creato la prima sorpresa vincendo 5-2 a Friborgo dopo aver comandato le operazioni per tutto il match, caratterizzato nel finale anche da una grossa bagarre.

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