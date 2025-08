Connor Carrick Imago

Il Lugano ha comunicato gli infortuni di Santeri Alatalo e Connor Carrick a due giorni dalla prima amichevole contro il Visp.

Swisstxt

L'elvetico starà fuori 2-3 settimane per un problema alla parte bassa del corpo. Piu' grave invece la situazione di Carrick, che dovrà stare lontano dal ghiaccio per 3-6 settimane. Il neoarrivato statunitense sta svolgendo accertamenti medici e potrebbe saltare l'inizio di stagione. Due giorni fa è stato comunicato anche un problema muscolare per capitan Calvin Thuerkauf, che viene valutato giorno per giorno.