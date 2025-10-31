Marco Müller Keystone

Reduce dalla sconfitta contro l'Ajoie e attualmente dodicesimo in classifica, sono arrivate altre brutte notizie per il Berna.



Difatti, gli Orsi dovranno fare a meno di Marco Mueller e Samuel Kreis sino almeno al termine dell'anno, a causa di infortuni alla parte superiore del corpo.

Il Rapperswil ha annunciato di avere reclutato, con un contratto di due anni valido a partire dalla prossima stagione, il promettente difensore 19enne Daniil Ustinkov.

Quest'anno il russo con licenza elvetica è sceso in campo 5 volte con lo Zurigo e in 13 occasioni con i GCK Lions in Swiss League, mettendo a referto 1 gol e 7 assist.