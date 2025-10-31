  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Hockey Brutte notizie per il Berna, Mueller e Kreis infortunati

Swisstxt

31.10.2025 - 14:43

Marco Müller
Marco Müller
Keystone

Reduce dalla sconfitta contro l'Ajoie e attualmente dodicesimo in classifica, sono arrivate altre brutte notizie per il Berna.

SwissTXT

31.10.2025, 14:43

31.10.2025, 14:52

Difatti, gli Orsi dovranno fare a meno di Marco Mueller e Samuel Kreis sino almeno al termine dell'anno, a causa di infortuni alla parte superiore del corpo.

Il Rapperswil ha annunciato di avere reclutato, con un contratto di due anni valido a partire dalla prossima stagione, il promettente difensore 19enne Daniil Ustinkov.

Quest'anno il russo con licenza elvetica è sceso in campo 5 volte con lo Zurigo e in 13 occasioni con i GCK Lions in Swiss League, mettendo a referto 1 gol e 7 assist.

I più letti

Una valanga travolge il campo base dell'Annapurna, ecco il video
Washington tenta di salvare la tregua a Gaza, ma gli scontri riprendono
Dove è meglio vivere se scoppia il caos mondiale? In Svizzera
Tensione tra Giorgia e Achille Lauro a X Factor: ecco cos'è successo
William e Kate lasciano Adelaide Cottage: ecco il motivo del trasferimento

Altre notizie

Hockey. Alla viglia della sfida con il Ginevra, Lugano con il dubbio Canonica

HockeyAlla viglia della sfida con il Ginevra, Lugano con il dubbio Canonica

Professional Women's Hockey League. La ticinese Nicole Vallario invitata al ritiro delle NY Sirens

Professional Women's Hockey LeagueLa ticinese Nicole Vallario invitata al ritiro delle NY Sirens

NHL. L’ex Lugano Philipp Kurashev brilla contro i Devils

NHLL’ex Lugano Philipp Kurashev brilla contro i Devils