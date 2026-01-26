  1. Clienti privati
Hockey Infortunio per il bianconero Canonica

Swisstxt

26.1.2026 - 13:46

Lorenzo Canonica (HCL) è rimasto infortunato nel match contro il Davos.
KEYSTONE
KEYSTONE

Nell'allenamento del Lugano alla vigilia della sfida contro il Rapperswil non si è visto sul ghiaccio Canonica.

SwissTXT

26.01.2026, 13:46

26.01.2026, 13:52

Come spiegato da Mitell in conferenza stampa l’entità dell’infortunio subito contro il Davos non è ancora nota, ma l'attaccante difficilmente sarà in pista domani contro i sangallesi come pure nel derby e contro il Ginevra.

Sono sulla via del recupero sia Dahlstroem che Zanetti, ma anche nel loro caso un impiego prima della pausa olimpica sembra difficile e i bianconeri affronteranno così con ogni probabilità i prossimi impegni ancora con soli quattro stranieri.

