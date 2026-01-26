Lorenzo Canonica (HCL) è rimasto infortunato nel match contro il Davos. KEYSTONE

Nell'allenamento del Lugano alla vigilia della sfida contro il Rapperswil non si è visto sul ghiaccio Canonica.

SwissTXT Swisstxt

Come spiegato da Mitell in conferenza stampa l’entità dell’infortunio subito contro il Davos non è ancora nota, ma l'attaccante difficilmente sarà in pista domani contro i sangallesi come pure nel derby e contro il Ginevra.

Sono sulla via del recupero sia Dahlstroem che Zanetti, ma anche nel loro caso un impiego prima della pausa olimpica sembra difficile e i bianconeri affronteranno così con ogni probabilità i prossimi impegni ancora con soli quattro stranieri.