Proviene dal Bienne KEY

Jérôme Bachofner non arriverà a Lugano, dove secondo alcune voci di mercato avrebbe potuto giocare a partire dalla prossima stagione.

Swisstxt

L’attaccante ha infatti firmato un contratto di un anno con il Langnau.

In carriera il 28enne ha disputato in totale 416 partite in National League con le maglie di ZSC Lions, Zugo e Bienne, mettendo a referto 48 reti e 43 assist.