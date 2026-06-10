L'Ambrì ha offerto il primo contratto da professionisti a Jacopo De Luca ed Elia Scilacci, entrambi prodotti del settore giovanile leventinese e che rimarranno alla Gottardo Arena fino al termine del campionato 2027-28.
L'attaccante, classe 2007 e fratello di Tommaso, ha giocato l'ultima stagione nella QJMHL canadese con la maglia dei Baie-Comeau Drakkar ottenendo 25 punti in 56 incontri.
Il difensore, di un anno più vecchio, è stato un punto di riferimento per la difesa della squadra U21 biancoblù (10 punti in 47 partite).
Entrambi faranno parte della rosa allargata.